رياضة | عاجل.. تعليق مثير للجدل من اتحاد الكرة بشأن مواعيد مباريات كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تعليق مثير للجدل من اتحاد الكرة بشأن مواعيد مباريات كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أسامة إسماعيل مدير إدارة الإعلام باتحاد الكرة المصري عن المواعيد الجديدة لكأس مصر والمعلنة منذ أيام قليلة.

وقال أسامة إسماعيل في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "خطاب مواعيد كاس مصر كان منقوصاً من وجهة نظري بسبب عدم تحديد الملاعب التي ستقام عليها المباريات".

متابعًا "الأمن شريك أساسي في تنظيم المسابقات المحلية وموافقاته الأمنية على موعد أي مباراة هو امر أساسي".

وأستكمل إسماعيل "مواعيد كاس مصر ليست نهائية ومن الوارد تعديلها، رغم الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام بشكل رسمي".

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز:

1- الزمالك 48 نقطة.

2- بيراميدز 45 نقطة

3- الأهلي 42 نقطة

4- مصر المقاصة 31 نقطة.

5- المقاولون العرب 31 نقطة

6- الإنتاج الحربي 31 نقطة.

7- المصري 29 نقطة.

8- الإسماعيلي 27 نقطة.

9- طلائع الجيش 25 نقطة

10- سموحة 25 نقطة

11- حرس الحدود 25 نقطة.

12- الاتحاد 24 نقطة

13- الجونة 23 نقطة

14- الداخلية 22 نقطة.

15- النجوم 21 نقطة.

16- إنبي 21 نقطة.

17- وادي دجلة 20 نقطة.

18- بتروجت 19 نقطة.