رياضة | خاص ..الزمالك يكشف عن موعد جلسة التجديد لـ "جروس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص ..الزمالك يكشف عن موعد جلسة التجديد لـ "جروس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مسؤول بإدارة الكرة بنادي الزمالك عن موقف النادي من عقد جلسة مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق لمناقشته في تجديد تعاقده.

وقال المصدر أن توالي وتلاحم المباريات يمنع الحديث عن تجديد تعاقد المدرب بجانب أن المفاوضات حول تجديد تعاقد المدرب لن تحدث في الوقت الحالي.

وأكد المصدر أن تجديد جروس سيكون في شهر مايو المقبل قبل انتهاء تعاقد المدير الفني بشهر واحد.

وكشف المصدر عن سبب تأجيل مناقشة جروس في تجديد العقد حيث أن هناك اتفاقا مع المدرب عند التعاقد معه بأن التجديد سيكون خلال الشهر الأخير من مدة التعاقد مشيرا إلى أنه سيكون هناك تقييم لحصاد الفريق خلال فترة تولي جروس وبناء عليه سيتم تحديد موقف النادي من التجديد مع المدير الفني.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز:

1- الزمالك 48 نقطة.

2- بيراميدز 45 نقطة

3- الأهلي 42 نقطة

4- مصر المقاصة 31 نقطة.

5- المقاولون العرب 31 نقطة

6- الإنتاج الحربي 31 نقطة.

7- المصري 29 نقطة.

8- الإسماعيلي 27 نقطة.

9- طلائع الجيش 25 نقطة

10- سموحة 25 نقطة

11- حرس الحدود 25 نقطة.

12- الاتحاد 24 نقطة

13- الجونة 23 نقطة

14- الداخلية 22 نقطة.

15- النجوم 21 نقطة.

16- إنبي 21 نقطة.

17- وادي دجلة 20 نقطة.

18- بتروجت 19 نقطة.