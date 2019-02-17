رياضة | أزمة أيمري مع أوزيل تشتعل في أرسنال والسر في "نيمار"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة أيمري مع أوزيل تشتعل في أرسنال والسر في "نيمار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تفسير للأزمات المتكررة بين الإسباني أوناي إيمري، مدرب آرسنال، وصانع الألعاب الألماني مسعود أوزيل، خلال الفترة الأخيرة، واستبعاده للاعب من قائمة الفريق في المباريات الماضية.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن أزمة أوزيل مع إيمري بدأت تأخذ حيزًا كبيرًا من الحديث بين لاعبي آرسنال في غرف خلع الملابس، وظهرت بعض التفسيرات لقرار المدرب باستبعاد النجم الألماني.
وأشارت الصحيفة البريطانية أن "هناك راوية يتم سردها في غرف الملابس، بأن إيمري واجه مشاكل عندما كان مدربًا لباريس سان جيرمان، مع البرازيلي نيمار، ويسعى لعدم تكرار نفس الأمر مع أوزيل".
ويرغب إيمري في فرض سيطرته داخل أرسنال وإظهار بأنه لا يوجد أي لاعب مفضل في الفريق.
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