رياضة | ترتيب الدوري الاسباني بعد فوز برشلونة على بلد الوليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الاسباني بعد فوز برشلونة على بلد الوليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق برشلونة فوزاً ثميناً على بلد الوليد بهدف نظيف مساء اليوم السبت وذلك في إطار المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الاسباني.

وجاء هدف برشلونة في شباك بلد الوليد عن طريق ليونيل ميسي من ضربة جزاء خلال الدقيقة 43، ليعزز صدارة البارسا لجدول ترتيب فرق الدوري الاسباني.

وفيما يلي نرصد لكم ترتيب الدوري الاسباني بعد فوز برشلونة على بلد الوليد اليوم:

1- برشلونة: 54 نقطة

2- أتلتيكو مدريد: 47 نقطة

3- ريال مدريد: 45 نقطة

4- إشبيلية: 37 نقطة

5- خيتافي: 36 نقطة

6- ألفيس: 35 نقطة

7- ريال سوسيداد: 34 نقطة

8- ريال بيتيس: 32 نقطة

9- فالنسيا: 31 نقطة

10- إيبار: 31 نقطة

11- ليفانتي: 30 نقطة

12- ليجانيس: 29 نقطة

13- إسبانيول: 28 نقطة

14- أتلتيك بلباو: 27 نقطة

15- بلد الوليد: 26 نقطة

16- سيلتا فيجو: 24 نقطة

17- جيرونا: 24 نقطة

18- رايو فاليكانو: 23 نقطة

19- فياريال: 20 نقطة

20- ويسكا: 18 نقطة