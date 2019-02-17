انت الان تتابع مدرب الأهلي: ليه ماسكين في حسين الشحات؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ١٦ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٢٩ م
تحدث محمد يوسف، المدرب العام للنادي الأهلي عن أسباب صعوبة مباراة الإنتاج الحربي مساء السبت، قائلًا: «بطولة الدوري هي بطولة النفس الطويل، المباراة صعبة لسببين، أولهما أن اللقاء يأتي بعد الخسارة أمام سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا، والسبب الثاني هو جودة فريق الإنتاج المنظم والذي يلعب بشكل جيد في الهجمات المرتدة تحديدًا». وحقق الأهلي فوزًا غاليًا على نظيره الإنتاج الحربي بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت، على استاد «بتروسبورت» ضمن منافسات الجولة الـ22 من مسابقة الدوري الممتاز.
وأوضح يوسف في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: «الإنتاج لديه جهاز فني جيد ويحتل مركز جيد في الدوري، قادر على مباغتة المنافس في أي لحظة خلال اللقاء، تسيدنا اللقاء وكانت لنا اليد العليا، كانت تعليماتنا بالدفاع الجيد والتمركز القوي في خط الدفاع
وأوضح يوسف في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: «الإنتاج لديه جهاز فني جيد ويحتل مركز جيد في الدوري، قادر على مباغتة المنافس في أي لحظة خلال اللقاء، تسيدنا اللقاء وكانت لنا اليد العليا، كانت تعليماتنا بالدفاع الجيد والتمركز القوي في خط الدفاع خلال الهجوم بسبب الهجمات المرتدة للإنتاج الحربي».
وعلق مدرب الأهلي على إهدار لاعبي الفريق للفرص السهلة، مؤكدًا أنه لايوجد لاعب يهدر الفرص برغبة منه لأن أسعد لحظة يمر بها مع الجهاز الفني والجمهور تكون في تسديد الكرة داخل شباك المنافسين.
وشدد: «ليه ماسكين في حسين الشحات وربط خروجه بإهدار الفرص، أجايي أهدر هو الآخر والسولية أيضًا، تغيير الشحات لا علاقة له بإهدار الفرص، تبديله وجهة نظر فنية فقط لا غير للمدير الفني».
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