انت الان تتابع 5 مشاهد سلبية في فوز الأهلي على الإنتاج.. لغز صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رغم إهدار الفرص إلا أن جميع لاعبي الأهلي بذلوا جهدًا كبيرًا خلال المباراة، كنفس حال اللقاءات الأخيرة، في الوقت الذي يحتاج فيه أغلبهم للحصول على راحة.

تحرير:سعد الدين محمود ١٦ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٠٧ م

بنفس الطريقة في المباريات الأخيرة بمسابقة الدوري الممتاز، يحقق الأهلي فوزًا صعبًا، بعدما تغلب مساء اليوم السبت، على نظيره الإنتاج الحربي بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد «بتروسبورت» ضمن منافسات الجولة الـ22 من البطولة. هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق عمرو السولية في الدقيقة 49 من زمن المباراة، ليقود المارد الأحمر لحصد 3 نقاط غالية في مشوار زحفه نحو المنافسة على قمة الدوري، والوصول للنقطة 42، محتلًا المركز الثالث بينما تجمد رصيد الإنتاج عند 31 نقطة في المركز الخامس.

الأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي كرر نفس المشهد في مباراتيه السابقتين بالدوري، أمام إنبي وحرس الحدود، حيث أفلت الفريق بالنقاط الثلاث بصعوبة، وكاد أن يتعثر ويخطف الفريق البترولي التعادل عن طريق المدافع رامي صبري، لكن الحكم محمد الصباحي ألغى الهدف بداعي التسلل، وفي مواجهة الحرس خطف الفريق الأحمر

الأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي كرر نفس المشهد في مباراتيه السابقتين بالدوري، أمام إنبي وحرس الحدود، حيث أفلت الفريق بالنقاط الثلاث بصعوبة، وكاد أن يتعثر ويخطف الفريق البترولي التعادل عن طريق المدافع رامي صبري، لكن الحكم محمد الصباحي ألغى الهدف بداعي التسلل، وفي مواجهة الحرس خطف الفريق الأحمر فوزًا صعبًا للغاية بهدف دون رد، وألغى الحكم الخامس حسن السندبيسي هدف للحرس عن طريق إمام عاشور محتسبًا مخالفة ضد الأخير. الأمر لم يتغير كثيرًا في مباراة الإنتاج الحربي اليوم، بعدما حقق الأهلي فوزًا صعبًا بنفس الطريقة وبفارق هدف واحد، كما أن الهدف جاء بمساعدة من ظهير الإنتاج أحمد شديد قناوي، بحيث مرر الكرة بالخطأ للسولية الذي وجد نفسه وجهًا لوجه أمام الحارس عامر عامر، ليلقي بظلاله على الملامح السلبية التي تظهر في أداء حامل لقب الدوري بمبارياته الأخيرة، ونرصد أبرزها في السطور التالية. هجوم عشوائي هجوم عشوائي نجح رمضان صبحي في اختراق دفاع الإنتاج أكثر من مرة دون نهاية مفهومة للهجمة بسبب غياب الانسجام الواضح بينه وبين النيجيري جونيور أجايي البعيد عن مستواه، وحسين الشحات الذي تفنن في إهدار فرصتين سهلتين بنفس الطريقة مفضلًا الحل الأصعب رغم تعدد الحلول أمامه. عدم تفاهم عدم تفاهم ناصر ماهر هو واحد من أهم العناصر ذات التأثير الإيجابي في استحواذ الأهلي على الكرة بأغلب المباريات، لكنه عانى كثيرًا رغم مجهوده الكبير طوال اللقاء، من عدم تفاهم زملائه معه حيث ظهر في أكثر من مرة خاليًا من الرقابة في موقع مميز منتظرًا تمريرة لكن ذلك لم يحدث. مجهود بلا نتيجة رغم اهدار الفرص إلا أن جميع لاعبي الأهلي بذلوا جهدًا كبيرًا خلال المباراة، كنفس حال اللقاءات الأخيرة، في الوقت الذي يحتاج فيه أغلبهم للحصول على راحة، بسبب تلاحم المباريات، وتضع النتيجة "لاسارتي" دائمًا في موقف صعب ويلجأ لعدم المجازفة والاعتماد بشكل أكبر على اللاعبين الأساسيين، أمثال علي معلول الذي وضح عليه الإجهاد على المستويين الذهني والبدني، فلم يتمكن المدرب من إراحة أكثر من لاعبين فقط عمرو السولية، ومحمد هاني في مباراة حرس الحدود. غياب رمضان صبحي غياب رمضان صبحي تسبب رمضان صبحي في طرد محمود حمادة لاعب الإنتاج الحربي بالدقيقة 60، لكن الحكم محمد الحنفي منحه بطاقة صفراء هو الآخر ستحرمه من المشاركة في مباراة الداخلية، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، مما سيفقد الفريق الأحمر واحدًا من أهم أوراقه الهجومية. لغز صلاح محسن لغز صلاح محسن يبدو أن المهاجم الشاب صلاح محسن، لم يقدم أوراق اعتماده لمارتن لاسارتي حتى الآن، فلم تكن هناك فرصة أفضل من المباريات الأخيرة لمنح اللاعب الفرصة لقيادة هجوم الفريق الذي يفتقد الاستقرار منذ غياب المغربي وليد أزارو، على الرغم من الإضافة التي حققها أجايي منذ عودته في هذا المركز لكنه لا يقدم كل المطلوب في جميع المناسبات ولا يمكن اللوم عليه لأنه ليس مركزه الأساسي. وكان من المنتظر منح «صلاح» فرصة أكبر في مباراة الإنتاج الحربي، لكن لاسارتي كان له رأي آخر، ولم يدفع باللاعب نهائيًا رغم التراجع الملحوظ في مستوى أجايي ومن قبله حسين الشحات، مما يجعل موقف مهاجم إنبي السابق غامضًا مع القلعة الحمراء، خاصة أن "أزارو" في طريقه للعودة للتشكيل الأساسي بعد تعافيه من الإصابة ودخوله مرحلة التأهيل.

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