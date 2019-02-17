انت الان تتابع جروس يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٦ فبراير ٢٠١٩ - ٠٨:٤٢ م

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة نظيره إنبي غدا الأحد، على ملعب ستاد بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، وضمت القائمة محمد إبراهيم لاعب وسط الفارس الأبيض، الذي غاب عن مباراة الفريق الأخيرة ضد نصر حسين داي في كأس الكونفدرالية، وظهر أحمد سيد زيزو الوافد الجديد للقلعة البيضاء، بجانب أحمد مدبولي، فيما تم استبعاد إبراهيم حسن محمد عنتر ومحمد عبدالسلام.

وجاءت القائمة التي أعلنها جروس كالتالي: حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش، عماد السيد. خط الدفاع: عبد الله جمعه، بهاء مجدي، محمود علاء، محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، حمدي النقاز. خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد حسن، محمود كهربا، يوسف اوباما، محمد ابراهيم، احمد مدبولي، أيمن حفني،