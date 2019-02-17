الامارات | عزوز: مواجهة الشارقة وشباب الأهلي ستحدِّد ملامح المنافسة

شكرا لقرائتكم خبر عن عزوز: مواجهة الشارقة وشباب الأهلي ستحدِّد ملامح المنافسة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الشارقة فاز على النصر وحافظ على صدارة الدوري. تصوير: أسامة أبوغانم

أكد مدير فريق الشارقة لكرة القدم، نجم المنتخب الوطني السابق عبدالعزيز محمد، أن مباراة فريقه أمام شباب الأهلي، في الجولة الـ16 من دوري الخليج العربي، ستحدد الكثير من ملامح المنافسة على صدارة دوري الخليج العربي، إذ تعتبر من المواجهات الصعبة التي ينتظرها الجمهور في الشارع الرياضي، وتمنى أن يوفق لاعبو الشارقة في تحقيق نتيجة إيجابية، والفوز بنقاط المباراة. وقال عزوز، لـ«الإمارات اليوم»، عقب فوز الشارقة على النصر في الجولة الـ15 من بطولة الدوري: «قدم الفريقان مباراة كبيرة، وحسمتها تقنية الفيديو (فار)، وأعتقد أنها لن تكون عادلة في أي وقت أو بطولة في العالم، وهو ما تأكد في كأس العالم الأخيرة بروسيا، حيث لم تنجح التقنية في الكثير من الأحيان، وهو أمر وارد في كرة القدم، لكن في النهاية نجح الفريق في الحصول على فوز كبير من معقل فريق النصر». وأضاف مدير فريق الشارقة: «ما تعرض له اللاعب البرازيلي إيغور من شد عضلي، والخروج في المباراة، أمر طبيعي لما يقدمه من مجهود كبير، وتعرضه للضغط بعد خوض ثلاث مباريات متتالية، من بينها مباراة الإمارات في الكأس، التي استمرت 120 دقيقة».