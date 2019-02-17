الامارات | مدرب الظفرة: الفوز على العين ليس أكثر من 3 نقاط

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الظفرة: الفوز على العين ليس أكثر من 3 نقاط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق الظفرة، الصربي فواك رازوفيتش، إن الفوز الذي حققه فريقه على حساب العين بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، أول من أمس، في الجولة الـ15 من دوري الخليج العربي، لا يتعدى الحصول على ثلاث نقاط، وإن فريقه يسعى في كل مباراة لتحقيق الفوز فقط، من أجل المضي قدماً في الدوري، لافتاً إلى ضرورة عدم تحميل الفوز على العين أكثر مما ينبغي، مشيداً في الوقت نفسه بأداء لاعبيه.

وقال في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: «الفوز على فريق العين في المباراة، ليس هو الفوز الأهم بالنسبة لفريقي، خلال دوري الخليج العربي في الموسم الحالي، فهو مجرد الحصول على ثلاث نقاط فقط، وكل المباريات بالأهمية نفسها لدى اللاعبين، وأود أن أهنئ جميع لاعبي فريقي على هذا الفوز، ونأمل مواصلة تحقيق الانتصارات في الجولات القادمة».

وأوضح رازوفيتش أنه لم يجرِ سوى تبديل واحد خلال اللقاء، نظراً لعدم حاجة الفريق للتدخل، وقال: «فريقي كان جيداً، واكتفيت ببعض التغييرات داخل ملعب المباراة». وتحفظ المدرب الصربي على تعليق مدرب العين، بأن الظفرة لم يؤدِّ.. لكنه فاز، وقال: «ما يهمني فريقي، وأنا راضٍ عن الأداء، وأتوقع أن يرتفع الأداء لدى فريقي خلال المباريات القادمة، وأعتقد أن الفوز على الفرق الكبيرة يأتي وفق ما تمليه ظروف بعض المباريات، لكن كل المباريات بالأهمية نفسها لدى اللاعبين».

وتجمد رصيد العين عند 32 نقطة في المركز الثاني، ليتوسع بذلك الفارق مع الشارقة المتصدر إلى خمس نقاط.

نادر لم ينفذ التعليمات بالصورة المطلوبة

كشف مدرب فريق العين، الكرواتي زيلجيكو سوبيتش، سبب التغيير المبكر، الذي قام بموجبه بإخراج اللاعب يحيى نادر، بعد مرور ربع ساعة من عمر المباراة، وقال: «لقد شرحت للاعب الواجبات الموكلة له قبل انطلاقة المباراة، ولم يتمكن من تنفيذها بالصورة المطلوبة، لذلك اضطررت إلى إجراء هذا التبديل المبكر».

سوبيتش: العين تعرَّض لخسارة قاسية

أعلن مدرب فريق العين، الكرواتي زيلجيكو سوبيتش، تحمله مسؤولية الخسارة، وأوضح أن «الزعيم» لم يظهر بالمستوى المطلوب، الذي يستحق عليه تحقيق الفوز، وقال إن في كرة القدم كرة القدم عليك إظهار روح التحدي، وعندما تفتقد التعامل مع ظروف المواجهة بعقلية الفوز، لن تتمكن من تحقيق أهدافك، وإن الخسارة التي تعرض لها الفريق كانت قاسية.

وقال في المؤتمر الصحافي، عقب المباراة، في تعليقه على وضعية الفريق في المنافسة في اللقب: «الخسارة بالتأكيد ليست جيدة بالنسبة لنا في مشوار المنافسة على اللقب، خصوصاً أن الفارق اتسع لخمس نقاط بيننا وبين المتصدر بدلاً من نقطتين، بيد أن هناك 11 جولة متبقية على نهاية الدوري، ولدينا مواجهة أمام المتصدر، ويتوجب علينا التركيز على تحسين نتائجنا، والتفكير في أنفسنا بالمرحلة الحالية».

وحول السبب في تراجع المستوى، بعد الفوز في مباراة «الكلاسيكو» أمام الوحدة في الجولة الماضية، قال: «في مواجهة الوحدة، لعبنا بـ10 لاعبين، لكننا أظهرنا روح القتال والرغبة في تحقيق الفوز بالميدان، غير أننا اليوم لم نقدم المستوى الذي يقودنا إلى تحقيق نتيجة إيجابية كما ذكرت لكم».