الامارات | دراجو شباب الأهلي أبطال سباق الفرقي ضد الساعة

شكرا لقرائتكم خبر عن دراجو شباب الأهلي أبطال سباق الفرقي ضد الساعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم اتحاد الدراجات سباق الفرقي ضد الساعة لفئة الكبار لمسافة 60 كلم في الحمرية بالشارقة، بمشاركة 16 دراجاً يمثلون أربعة أندية، واستطاع دراجو نادي شباب الأهلي دبي الفوز بذهبية وكأس البطولة بزمن ساعة و15 دقيقة و14 ثانية، ومثّل الفريق: أحمد يوسف المنصوري وجابر حسين المنصوري، وسيف معيوف الكعبي وماجد محمد البلوشي.

ونال دراجو نادي الحمرية المركز الثاني وفضية السباق بزمن ساعة و18 دقيقة و38 ثانية، ومثّل النادي: خالد حسن معيوف وأحمد جاسم سيف، وعبدالله عبدالعزيز وسلطان حسن الحمادي، بينما حصد دراجو نادي النصر المركز الثالث وبرونزية السباق بزمن ساعة و18 دقيقة و42 ثانية، ومثّل النادي: عبدالرحمن سالم البلوشي وحمد عبدالله المهيري، وجاسم علي حسن وعلي عبدالله الحساني.

وفي نهاية السباق قام الأمين العام للاتحاد، عبدالناصر الشامسي، والمدير المالي للاتحاد، عبدالكريم الزرعوني، بتتويج الفائزين في السباق.