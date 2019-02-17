شكرا لقرائتكم زوران: تأهلنا لنصف النهائي لم يحسم بعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد زوران ماميتش، مدرب الهلال، أن تأهل فريقه إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال لم يحسم على الرغم من الفوز على الاتحاد السكندري 3 - صفر يوم السبت في ذهاب دور الثمانية من البطولة.

وشدد على ضرورة خوض لقاء الإياب بنفس الجدية والتركيز من أجل مواصلة المنافسة والتأهل رسميا للدور التالي.

وقال ماميتش عقب المباراة: أبارك للجميع هذا الانتصار، تعتبر مباراة اليوم شوط أول وفي تاريخ كرة القدم لم تحسم أي بطاقة تأهل من نتيجة مباراة واحدة، في المجمل قدمنا أداء مرضيا وأمامنا 90 دقيقة أخرى، نسعى من خلالها للظفر ببطاقة التأهل.

وأضاف: عدم استقبالنا أي أهداف يشكل أهمية كبيرة بالنسبة لي، وسعيد أيضا بإنهاء المباراة دون أي إصابات.