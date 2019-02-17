شكرا لقرائتكم لايبزيغ يهزم شتوتغارت ويعزز موقعه في المركز الرابع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أنعش فريق لايبزيغ حظوظه الأوروبية بفضل الفوز على ملعب مضيفه شتوتغارت 3 - 1 يوم السبت في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وفي مباريات أخرى فاز هوفنهايم على ضيفه هانوفر 3 - صفر، وفولفسبورغ على ضيفه ماينز 3 - صفر وتعادل شالكه مع فرايبورغ سلبيا.

وعلى ملعب مرسيدس بنز أرينا، تقدم لايبزيغ بهدف حمل توقيع يوسف بولسن في الدقيقة السادسة ولكن بعد عشر دقائق فقط أدرك ستيفين زوبير التعادل لشتوتغارت من ضربة جزاء. وفي الشوط الثاني سجل مارسيل سابيتسر الهدف الثاني للايبزيغ في الدقيقة 68 ثم أحرز يوسف بولسن الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 74.

الفوز رفع رصيد لايبزيغ إلى 41 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد شتوتغارت عند 15 نقطة في المركز الثالث من القاع.