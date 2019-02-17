شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يختار عمرو السولية نسر مباراة الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر صورة للاعب عمرو السولية بعد اختياره نسر مباراة الأهلى والإنتاج الحربى اليوم.

حقق فريق الأهلى فوزا ثمينا على الإنتاج الحربى بهدف مقابل لا شىء فى المباراة التى جرت بينهما باستاد بتروسبورت ضمن فعاليات الجولة الـ22 للدورى، وسط علامات استفهام كبيرة حول تسابق أغلب لاعبى الفريق على إهدار الفرص المتوالية طوال الـ90 دقيقة، وكان من الممكن أن يخرج الفريق متعادلا حال إذ ما وفق العجلات الحربية فى تسجيل هدف مباغت.

أحرز هدف المباراة عمرو السولية فى الدقيقة 49 من عمر اللقاء، ليرتفع رصيد المارد الأحمر إلى 42 نقطة من 19 مباراة فى المركز الثالث بجدول الدورى، بينما تجمد رصيد الإنتاج الحربى عند 31 نقطة فى المركز الخامس بجدول الترتيب.



