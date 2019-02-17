7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 16 / 2 / 2019 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الأهلى يهزم الإنتاج بهدف السولية.

حقق فريق الأهلى فوزا ثمينا على الإنتاج الحربى بهدف مقابل للاشئ فى المباراة التى جرت بينهما باستاد بتروسبورت ضمن فاعليات الجولة الـ22 للدورى .

خسر الاتحاد السكندري أمام مضيفه الهلال السعودى، بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم، على ملعب "جامعة الملك سعود" بالرياض ، فى ذهاب دور ربع النهائى من منافسات البطولة العربية "كأس زايد للأندية الأبطال"، أحرز كارلوس إدواردو الهدف الأول فى الدقيقة 14، عزز جوميز التقدم بالهدف الثانى فى الدقيقة 31 وسجل الهدف الثالث لفريقه والثانى له فى الدقيقة 41.

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