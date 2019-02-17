كاميرا سوبر كورة ترصد كواليس مواجهة الأهلى والإنتاج الحربى × 4 مشاهد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة "سوبركورة" كل كواليس مباراة الأهلى والإنتاج الحربى، التى أقيمت مساء السبت ضمن منافسات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز. وبين إقبال جماهير الأهلى على حضور المباراة التى استضافها ستاد بتروسبورت، والأحداث الساخنة التى شهدها اللقاء، تواجدت كاميرا "سوبركورة"

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