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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم السبت 16 / 2 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس
شهد اليوم السبت 16 / 2 / 2019 اقامة مباراتين في الجولة 22 من مسابقة الدوري العام ، حيث فاز الإسماعيلي علي النجوم بثلاثة أهداف لهدافين، فيما فاز الأهلي علي الإنتاج بهدف نظيف .
واستمر الزمالك في صدارة بطولة الدورى برصيد 48 نقطة ، بينما يأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 45 نقطة، ورفع الاهلي رصيدة الي 42 نقطة بعد الفوز اليوم ويواصل التسلل إلى المركز الثاني .
ورفع الاسماعيلي رصيده الي 27 نقطة ليحتل المركز الثامن .
وجاء جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد نهاية مباريات اليوم السبت، كالتالى:
جدول ترتيب الدوري
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