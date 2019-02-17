أخبار النادى الاهلى اليوم السبت 16 / 2 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الاهلى اليوم السبت 16 / 2 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلى يهزم الإنتاج بهدف السولية وعلامات استفهام على الفرص الضائعة الأهلى يهزم الإنتاج بهدف السولية وعلامات استفهام على الفرص الضائعة حقق فريق الأهلى فوزا ثمينا على الإنتاج الحربى بهدف مقابل للاشئ فى المباراة التى جرت بينهما باستاد بتروسبورت ضمن فاعليات الجولة الـ22 للدورى، وسط علامات استفهام كبيرة حول تسابق أغلب لاعبى الفريق على إهدار الفرص المتوالية طوال الـ90 دقيقة، وكان الممكن أن يخرج الفريق متعادلا حال إذ ما وفق العجلات الحربية فى تسجيل هدف مباغت.

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