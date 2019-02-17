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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 16 / 2 / 2019 اقامة مباراتين في الجولة 22 من مسابقة الدوري العام، حيث فاز الإسماعيلي علي النجوم بثلاثة اهداف لهدافين، فيما فاز الأهلي علي الإنتاج بهدف نظيف.
ونجح صلاح امين لاعب النجوم في تسجيل هدافين لفريقة ليرفع رصيده الي 9 أهداف ويدخل المنافسة علي هدافي بطولة الدوري ويقترب من أحمد علي و حسام سلامة برصيد 10 اهداف لكل منهما في المركز الثاني، وأستمر محمود علاء مدافع الزمالك في تصدرة جدول ترتيب الهدافين برصيد 12 هدف.
جدول ترتيب هدافي الدوري
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