السهل الممتنع شعار" الحنفى" فى إدارة لقاء الأهلى والإنتاج .. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المباراة- الاهلى X الانتاج الحربى الجولة الـ22 من للدورى الممتاز فى نسخته الـ60

الملعب – بتروسبورت المباراة- الاهلى X الانتاج الحربى الجولة الـ22 من للدورى الممتاز فى نسخته الـ60الملعب – بتروسبورت النتيجة – فوز الاهلى بهدف نظيف الحكم- محمد الحنفى المساعد الأول – يوسف البساطى المساعد الثاني – سامى هلهلا الحكم الرابع – محمد عمارة الحكم الاضافى- طارق سامى – اسامه اسماعيل



الهدوء و الخبره سلاح الحنفى فى إدارة اللقاء الهدوء و الخبره سلاح الحنفى فى إدارة اللقاء الهدوء والخبر سلاح الحكم فى إدارة واجهة الأهلى والإنتاج التى اقيمت مساء اليوم، السبت، باستاد بتروسبورت وانتهت بفوز الأحمر بهدف دون رد، تمتع الحنفى بلياقة بدنية جيدة ساعدته كثيرا فى التواجد بالمكان المناسب أغلب فترات المباراة وتحرك بشكل جيد وتابع الهجمات المرتدة السريعة من خلال زاوية رؤية مناسبة حتى انه كان دائما موجود فى الميعاد وفى قلب الحدث. التنافس العادل والالتحام المشروع شعار الحكم فى تقدير الاخطاء التنافس العادل والالتحام المشروع شعار الحكم فى تقدير الاخطاء تدخل الحكم بالصافرة وأحتسب 28 مخالفة على الفريقين فى تقدير جيد وسمح باستمرار اللعب التنافس العادل طبقا للقانون ولم يكن موجود فى الأخطاء الوهمية رغم هذا شهدت المباراة توترا وعصبية بين اللاعبين وحافظ الحنفى على هدوئه طوال المباراة. فرمان من الحكم ببطاقة حمراء لـ" حمادة وتغاضى عن أخرى فرمان من الحكم ببطاقة حمراء لـ" حمادة وتغاضى عن أخرى أشهر الحكم البطاقة الصفراء فى 5 مناسبات لمخالفة قانون اللعبة لثلاثى الإنتاج الغانى وهاب انان ومحمود كابونجا ومحمود البدرى فى الدقائق 22،34،89 وانذر ثنائى الاحمر محمد هانى ورمضان صبحى فى الدقيقتين 31،66 كما اشهر البطاقة الصفراء فى وجه لاعب الانتاج محمود حمادة فى الدقيقة 66 من عمر المباراة بعدما اعتبره انه لعب بأقصى درجات التهور مع مهاجم الاهلى رمضان صبحى رغم أنه اللعبة خطا على رمضان اولا ، كما تغاضى الحكم عن طرد محمود البدرى لاعب الانتاج للعب بقوة زائدة واكتفى بإنذاره فى الدقيقة 89 من عمر المباراة . طرد محمد حمادة طرد محمد حمادة المساعدين المساعدين ظهر الثنائى بيقظة وتمركز جيد خلال فعاليات المباراة وسمحوا باستمرار اللعب فى أكثر من هجمة مؤثرة وأشاروا على 5 حالات تسلل فى توقيت مناسب و تعاون الثنائى مع الحكم فى الأخطاء القريبة منهما طبقا للقانون. الحكم الرابع الحكم الرابع نجح في السيطرة على المنطقة الفنية خاصة في شوط المباراة الثاني وأدى مهامه بشكل جيد وتعاون مع الحكم في إدارة المباراة طبقا للقانون. الحكم الإضافى الحكم الإضافى تعاونوا مع الحكم فى إدارة المباراة بشكل جيد ولم يكن هناك مايستدعى تدخلهما خلال المباراة.

إحصائيات المباراة : 28 خطأ - 6 ركلات ركنية –5 حالات تسلل – هدف – 5 بطاقات صفراء- طرد إحصائيات المباراة : 28 خطأ - 6 ركلات ركنية –5 حالات تسلل – هدف – 5 بطاقات صفراء- طرد الدرجات : الحكم – 8.0 المساعد الأول – 8.0 – المساعد الثاني – 8.0 – الحكم الرابع – 8.0- الحكم الأضافى- الثنائي - طارق سامى – اسامه اسماعيل

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