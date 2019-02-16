اونلاين | مباراة (ريال مدريد وجيرونا) بث مباشر.. مشاهدة البث المباشر عبر beIN SPORTS

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مباراة (ريال مدريد وجيرونا) بث مباشر.. مشاهدة البث المباشر عبر beIN SPORTS

يستقبل فريق ريال مدريد نظيره جيرونا سهرة غد الأحد على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في الأسبوع الرابع والعشرين من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

مباراة (ريال مدريد وجيرونا) بث مباشر.. مشاهدة البث المباشر عبر beIN SPORTS

مباراة ريال مدريد وجيرونا في الجولة 24 من الدوري الإسباني ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

مباراة (ريال مدريد وجيرونا) بث مباشر.. مشاهدة البث المباشر عبر beIN SPORTS

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مباراة (ريال مدريد وجيرونا) بث مباشر.. مشاهدة البث المباشر عبر beIN SPORTS

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا

يستضيف ريال مدريد فريق جيرونا يوم الأحد 17 فبراير انطلاقاً من الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة (ريال مدريد وجيرونا) بث مباشر.. مشاهدة البث المباشر عبر beIN SPORTS

مباراة ريال مدريد وجيرونا ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 3 .

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كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

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