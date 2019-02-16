اونلاين | مباراة (ريال مدريد وجيرونا) بث مباشر.. مشاهدة البث المباشر عبر beIN SPORTS

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مباراة (ريال مدريد وجيرونا) بث مباشر.. مشاهدة البث المباشر عبر beIN SPORTS
يستقبل فريق ريال مدريد نظيره جيرونا سهرة غد الأحد على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في الأسبوع الرابع والعشرين من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.
مباراة (ريال مدريد وجيرونا) بث مباشر.. مشاهدة البث المباشر عبر beIN SPORTS
مباراة ريال مدريد وجيرونا في الجولة 24 من الدوري الإسباني ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.
مباراة (ريال مدريد وجيرونا) بث مباشر.. مشاهدة البث المباشر عبر beIN SPORTS
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مباراة (ريال مدريد وجيرونا) بث مباشر.. مشاهدة البث المباشر عبر beIN SPORTS
موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا
يستضيف ريال مدريد فريق جيرونا يوم الأحد 17 فبراير انطلاقاً من الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مباراة (ريال مدريد وجيرونا) بث مباشر.. مشاهدة البث المباشر عبر beIN SPORTS
مباراة ريال مدريد وجيرونا ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 3 .
مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا في بث مباشر عبر الانترنت
كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.
تتابعون البث المباشر لمباراة ريال مدريد وجيرونا قبل اللقاء بقليل
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