اونلاين | بث مباشر| مباراة ريال مدريد - جيرونا اليوم الأحد 17 فبراير (الليجا الإسبانية)

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بث مباشر| مباراة ريال مدريد - جيرونا اليوم الأحد 17 فبراير (الليجا الإسبانية)

يستقبل فريق ريال مدريد نظيره جيرونا سهرة غد الأحد على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في الأسبوع الرابع والعشرين من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

بث مباشر| مباراة ريال مدريد - جيرونا اليوم الأحد 17 فبراير (الليجا الإسبانية)

مباراة ريال مدريد وجيرونا في الجولة 24 من الدوري الإسباني ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

بث مباشر| مباراة ريال مدريد - جيرونا اليوم الأحد 17 فبراير (الليجا الإسبانية)

البث المباشر لمباراة ريال مدريد وجيرونا

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ريال مدريد وجيرونا

ريال مدريد وجيرونا مباشرة وحصرياً على beIN SPORTS

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا

يستضيف ريال مدريد فريق جيرونا يوم الأحد 17 فبراير انطلاقاً من الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة ريال مدريد وجيرونا ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 3 .

مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

تشاهدون البث المباشر للمباراة قبل انطلاقها بقليل