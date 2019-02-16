رياضة | برشلونة يهزم بلد الوليد بهدف ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يهزم بلد الوليد بهدف ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حقق برشلونة فوزا صعبا على نظيره بلد الوليد بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة 24 من الدوري الإسباني.
جاء هدف البارسا عن طريق ميسي في الدقيقة 43 من ركلة جزاء كما أهدر نجم الأرجنتين ركلة آخرى في الدقيقة 85.
ارتفع رصيد برشلونة للنقطة 54 في الصدارة، فيما يتجمد رصيد بلد الوليد عند النقطة 26 في المركز الـ 15.
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