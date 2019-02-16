رياضة | محمد صلاح يوجه رسالة إلى جماهيره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يوجه رسالة إلى جماهيره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الدولي المصري المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، على توجيه رسالة جديدة إلى جمهوره.

ونشر محمد صلاح صورة جاء فيها: "4 مصادر يمكن أن تغير مثل أمة أو شعب تعاليم المنزل، تعاليم دار العبادة، تعاليم المدرسة، وأخيرا الجرائد والمجلات والكتب".

هجوم جديد على محمد صلاح بسبب فريق أحمد حجازي

تعرض محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي لهجوم جديد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بزعم أنه يمثل للحصول على ركلات جزاء في الدوري الإنجليزي.