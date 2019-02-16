رياضة | سامي قمصان: الأهلي يخوض مباريات الدوري تحت شعار لا بديل عن الفوز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سامي قمصان: الأهلي يخوض مباريات الدوري تحت شعار لا بديل عن الفوز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعرب سامي قمصان المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب الإنتاج الحربي مساء اليوم .
وأكد المدرب المساعد للأهلي أن الفريق يخوض مباريات الدوري تحت شعار لا بديل عن الفوز وحصد النقاط للوصول إلى قمة جدول الدوري .
وأشار سامي قمصان إلى أن الجهاز الفني للفريق يتعامل مع كل مباراة على حدة مشددا على أن الأهلي يعاني من توالي المباريات في بطولة دوري الأبطال إلى جانب بطولة الدوري إلا أن هذا هو قدر الأهلي، مضيفا أن الفريق لديه القدرة على مواجهة كل الضغوط لتحقيق أهدافه التي يسعى إليها .
يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نجح في تحقيق الفوز على الإنتاج الحربي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم لحساب منافسات الأسبوع الـ22 من مسابقة الدوري العام .
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