رياضة | المريخ السوداني يهزم مولودية الجزائر ويصعد لنصف نهائي كأس زايد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المريخ السوداني يهزم مولودية الجزائر ويصعد لنصف نهائي كأس زايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل فريق المريخ السوداني إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس زايد للأندية العربية عقب فوزه على ضيفه مولودية الجزائر 3 / صفر اليوم السبت في إياب دور الثمانية من البطولة.

وسجل أهداف المريخ محمد الريد في الدقيقة 25 ومحمد عبد الرحمن يوسف (هدفين) في الدقيقتين 32 و68.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بالجزائر انتهت بالتعادل السلبي ليصعد المريخ السوداني للدور قبل النهائي بمجموع المباراتين 3 / صفر.

ويعد المريخ هو ثاني المتأهلين إلى قبل نهائي البطولة العربية بعدما سبق وأن تأهل النجم الساحلي التونسي بعد تفوقه على الرجاء المغربي 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.