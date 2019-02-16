شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيري : لا زلت أشعر بالضيق بسبب عدم فوزي بالكرة الذهبية والان مع التفاصيل
موقع الخليج 365_تحدث الفرنسي "فرانك ريبيري" نجم بايرن ميونخ الألماني، عن عدم فوزه بالكرة الذهبية عام 2013وشعوره بالظلم في ذلك الوقت، وأنه لا يزال يشعر بالضيق رغم مرور 6 سنوات.
وقال ريبيري خلال حديثه مع جريدة ليكيب الفرنسية "أري نفسي الفائز الحقيقي بالكرة الذهبية، أري نفسي استحقها، وإلي الأن لا أتقبل حدوث ذلك".
وأضاف " فعلت كل شئ في هذا الموسم، لم أكن أقل من كريستيانو وميسي، مقارنة بما قدمت فقد صدمت من عدم فوزي بالجائزة".
وقد قاد ريبيري فريقه للفوز بالثلاثية التاريخية معام 2013، تحت قيادة الألماني المخضرم "يوب هاينكس".
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