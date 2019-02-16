برايتون يحجز مقعده في ربع نهائي كأس إنجلترا

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هدف برايتون الأول حمل توقيع أنطوني نوكيرت

حجز برايتون مقعده في ربع نهائي كأس إنجلترا لكرة القدم، السبت، بفوزه على دربي كاونتي من الدرجة الأولى (المستوى الثاني) 2-1.

وهذه المرة الثانية التي يبلغ فيها برايتون ربع نهائي المسابقة العريقة، بفضل هدفي الفرنسي أنطوني نوكيرت (33) والهولندي يورغن لوكاديا (45)، فيما سجل للخاسر الظهير الدولي السابق أشلي كول البالغ 38 عاما (81).

وسجل كول، نجم أرسنال وتشلسي سابقا، هدفه الأول في إنجلترا منذ 2012 بعد قدومه إلى دربي حتى نهاية الموسم إثر انتهاء مشواره مع لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي.

ويعاني فريق المدرب كريس هيوتون في الدوري الإنجليزي، وبات مهددا بالهبوط بعد 6 مباريات دون اي فوز، فيما توقفت سلسلة مفاجآت دربي كاونتي، الذي يشرف عليه النجم الدولي السابق فرانك لامبارد، في الكؤوس المحلية، بعد إقصائه ساوثهمبتون في الكأس ومانشستر يونايتد في كأس الرابطة.

وانضم برايتون إلى واتفورد المتأهل الجمعة على حساب كوينز بارك رينجرز 1-صفر، ويلعب في الدور ثمن النهائي السبت، ميلوول (مستوى 2) مع ويمبلدون (2)، ونيوبورت كاونتي (4) مع مانشستر سيتي.

ويلتقي الأحد بريستول سيتي (2) مع ولفرهامبتون وسوانسي سيتي (2) مع برنتفورد (2) ودونكاستر روفرز (3) مع كريستال بالاس، ويختتم هذا الدور الاثنين بقمة تشلسي حامل اللقب وضيفه مانشستر يونايتد الوصيف.