شكرا لقرائتكم خبر عن «صبحى ومرتضى والنواب» يطلقون مبادرة «لم الشمل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أطلق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ورئيس نادى الزمالك، وعدد من نواب البرلمان مبادرة جديدة تحت عنوان لم الشمل فى الوسط الرياضى والدعوة للهدوء والمصالحة بين مجلسى إدارتى الزمالك والأهلى من أجل تحقيق الهدوء والاستقرار فى الشارع الرياضى المصرى قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية التى تنظمها مصر يونيو المقبل.

وعقد «صبحى» جلسة مطولة، أمس الأول، امتدت حتى الساعات الأولى من صباح أمس، بحضور رئيس الزمالك وعدد من النواب، وعلى رأسهم الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب، وإيهاب الخولى، عضو البرلمان المصرى، وأطلق الوزير ورئيس الزمالك والنواب مبادرة للصلح بين جميع أعضاء المنظومة الرياضية للقضاء على حالة الاحتقان والتعصب وتبادل الشكاوى والقضايا فى الآونة الأخيرة، فى واقعة غير مسبوقة بالمنظومة الرياضية.

واقترح الوزير تبادل الزيارات بين إدارتى الأهلى والزمالك، برئاسة رئيس الزمالك و«الخطيب»، ودعوتهما إلى جلسة مشتركة، برعايته وتحت مظلة مجلس النواب، لتصفية الخلافات، ووعد الوزير بالتنسيق مع إدارة الأهلى لتحديد موعد الاجتماع معها مثلما حدث مع رئيس الزمالك للاتفاق على آلية تنفيذ المبادرة.

واتفق أطراف المبادرة على ترجيح الصالح العام على المصالح الشخصية، وطالبوا الجميع بتحمل مسؤولياتهم تجاه الوطن فى هذه الفترة الحساسة والفارقة، خصوصاً فى ظل هدوء الأوضاع على جميع الأصعدة والمستويات باستثناء الشأن الرياضى، الأمر الذى قد ينذر بكارثة رياضية جديدة إذا ما استمر توتر الأوضاع وتبادل الاتهامات والتصريحات العدائية بين مسؤولى الأهلى والزمالك وجماهيرهم. فى سياق متصل، تبنى الوزير ورئيس الزمالك وأعضاء مجلس النواب مبادرة ثانية ودعوة للصلح بين الأهلى والمصرى وجماهير الناديين والتوحد خلف شعار «مصر فوق الجميع» لنبذ التعصب والقضاء على حالة الخصام بين جماهير الأهلى وجماهير بورسعيد.

ورصدت «المصرى اليوم» تفاصيل الجلسة والمبادرة التى تواصل خلالها الوزير ورئيس الزمالك مع الثنائى سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، ومحمود حسين، عضو المجلس، باعتبارهما ممثلين لبورسعيد فى البرلمان، واللذين رحبا بالمبادرة واستعداد نادى المصرى ومجلس إدارته وجماهيره لفتح صفحة جديدة مع الأهلى وجماهيره.

من جانبه، أكد رئيس الزمالك أن يده ممدودة للكل حتى يتحقق مبدأ «مصر فوق الجميع»، مطالباً إدارة الأهلى وجميع المسؤولين عن الرياضة فى مصر بعدم تفويت الفرصة واستغلال مبادرة لم الشمل لفتح صفحة جديدة، هدفها الأول خدمة الوطن وترجيح مصلحته على مصالح الأندية سواء الأهلى أو الزمالك أو المصرى. وأوضح أن الوزير تبنى المبادرة باعتبارها طوق النجاة الوحيد للخروج من مسلسل الأزمات المتكررة فى الشارع الرياضى المصرى، وحذر رئيس الزمالك من وجود مخطط لإثارة الفتنة وإشعالها بين الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعى، وأن هناك أيادى إخوانية تعبث فى الفتنة وتحاول إشعالها بدليل تسليط جميع القنوات الفضائية المعادية لمصر الضوء على هذه الخلافات وتأجيج مشاعر الغضب والكراهية بين جماهير الناديين لإحداث فتنة بينهم.