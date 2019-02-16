شكرا لقرائتكم خبر عن صبحى: رئيسا القطبين يوافقان على «لم الشمل».. وأشكر نواب البرلمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحب الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بمبادرة لم الشمل التى تبناها عدد من أعضاء مجلس النواب، لاحتواء حالة الغضب والاحتقان الجماهيرى التى شابت الوسط الرياضى، وأكد صبحى، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه مع أى مبادرة لتهدئة الأوضاع فى الوسط الرياضى، خاصة أنه سبق أن أعلن أن الدولة منزعجة مما يحدث من مشاحنات واستثارات المسؤولين فى منظومة كرة القدم للجماهير، وهو ما ظهر بشدة من خلال المشاحنات بين الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعى، الأمر الذى ابتعد بالرياضة عن شعارها الأساسى وهو التحلى بالروح الرياضية.

وأكد صبحى أن تدخله فى إطار الصالح العام وليس تدخلا فى الأمور الفنية، سواء فيما يتعلق بالأندية أو اتحاد الكرة واللجنة الأوليمبية، وقال الوزير: «اتخذنا خطوات جادة للم الشمل والتهدئة سواء بالاجتماع مع محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، فى حضور هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية»، وأشار إلى أنه وجد خلال اللقاء ترحيبا ووعيا وطنيا كبيرا من رئيس النادى الأهلى وحرص على إنهاء أى أزمة، مشيرا إلى ثقته فى انتهاء مباراة الكأس بين الأهلى وبيراميدز من خلال اتحاد الكرة وحل الأزمة من خلال مناقشة الأمر فنيا وقفا لما تقدم به الأهلى من مبررات ورؤية اتحاد الكرة. وأضاف أنه اجتمع أمس الأول مع مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، بصحبة صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب، وإيهاب الخولى، عضو مجلس النواب، ووجد أيضا ترحيبا من رئيس نادى الزمالك للتهدئة ومراعاة الصالح العام، وترحيبا بمبادرة النواب للم الشمل. وشدد الوزير على أنه لم تتم مناقشة فكرة اعتماد الجمعيتين العمومية العادية والطارئة خاصة أن الأمر فى يد اللجنة الأوليمبية، والتى هى مختصة بذلك وفقا للقانون، وأوضح أنه وعد رئيس الزمالك بالتباحث مع اللجنة الأوليمبية لحل أزمة عدم إقامة مباريات للفرق داخل نادى الزمالك، وذلك لرفع المعاناة عن الناشئين والشباب الصغير من خوض مبارياتهم بعيدا عن النادى.

وأكد الوزير ثقته فى كافة أطراف المنظومة الرياضية فى القيام بكافة أدوارهم بالواجب الوطنى، وأوضح أن مباردة لم الشمل قد تتضمن مستقبليا احتواء أزمة الأهلى والمصرى.