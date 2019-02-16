شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحشد أسلحته الهجومية لتخطى عقبة «إنبى» واستعادة انتصاراته المحلية بعد طى الصفحة الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك عند السادسة مساء اليوم «الأحد» نظيره إنبى ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين ببطولة الدورى الممتاز، وذلك على أرض ملعب بترو سبورت، والتى يسعى «المارد الأبيض» لحسمها لصالحه لمصالحة الجماهير وتعويض التعثر فى البطولة الأفريقية بعد إخفاقه فى أول مباراتين بهزيمة أمام جورماهيا الكينى وتعادل مع نصر حسين داى.

تكمن أهمية مواجهة الأبيض المتصدر بـ48 نقطة مع الفريق البترولى الخامس عشر بـ21 نقطة فى أنها دائما ما تحفل بالندية والإثارة لكن التاريخ يقف فى صف الزمالك على مدار 28 جولة جمعت بينهما فى بطولة الدورى فاز خلالها الأبيض 14 مرة وفاز إنبى فى 4 مواجهات فقط فيما حسم التعادل نتيجة 10 مباريات، ويتفوق لاعبو الأبيض بـ45 هدفا فى مرمى الفريق البترولى مقابل 15 هدفا فقط لإنبى.

ويتسلح لاعبو الأبيض بذكريات سعيدة من آخر مواجهة أمام إنبى فى الجولة الخامسة من الدور الأول وحسمها الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف أحرزها محمود علاء هداف الدورى وكاسونجو وإبراهيم حسن وصلاح سليمان بالخطأ فى مرماه.

استعد الزمالك جديا لمواجهة اليوم من خلال حرص كريستيان جروس على تأهيل لاعبيه نفسيا وإخراجهم من حالة الإحباط التى خلفها التعادل مع بطل الجزائر بالكونفدرالية فضلا عن الجلسة التحفيزية التى عقدها مرتضى منصور مع اللاعبين وطالبهم خلالها بالفوز.