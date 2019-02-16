شكرا لقرائتكم خبر عن سعودية تكسر احتكار الرجال لجوائز «مزاين الإبل» وتتوج بـ«فرديات دق المجاهيم» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الصياهد)

كسرت الأميرة سيرين بنت عبدالرحمن بن خالد احتكار الرجال لجوائز فئة فرديات الدق للون المجاهيم، بتتويج «السعودية» بالمركز الأول، في أول مشاركة نسائية في تاريخ مهرجانات الإبل في السعودية.

وكانت الأميرة سيرين بنت عبدالرحمن، قد أبرمت صفقة الفردية السعودية ديسمبر الماضي من مهرجان الظفرة، بقيمة تتجاوز 4 ملايين ونصف، من مالكها السابق سالم بن هويمل العامري، مالك الإبل الإماراتي. وأوضحت الأميرة سيرين بنت عبدالرحمن أن علاقتها مع الإبل تعد مميزة من خلال عشق والدها لتفاصيلها وحديثه المستمر عنها، بالإضافة إلى اهتمام إخوانها بمنقية والدها «نوادر الخليج» ودخولها هذا المجال. وأشارت إلى أن تفعيل دور المرأة دفعها إلى أن تكون من أوائل المشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة، بالإضافة للدعم الكبير الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين - حفظهما الله - في تمكين ودعم المرأة السعودية في شتى المجالات الذي يرى أن المزاين جزء من ذلك الدعم حفظًا لموروث مملكتنا الحبيبة.

وتوجت اللجنة ذاتها حمد بن عوضه المري في المركز الثاني، وحقق زيد بن علي المري المركز الثالث، وجاء سند محسن المزروعي في المركز الرابع وحقق المركز الخامس فرج هادي المري. من جانب آخر، تنطلق غدًا الأحد أشواط فرديات الجل في لون الشعل، واستبعدت اللجان الطبية فرديتين بسبب العبث، لتستعد 8 أخرى لخوض غمار التحكيم النهائية. واستقبلت لجان الدخول اليوم فرديات الجل للون الحمر وأهلت 10 فرديات، فيما أبعدت اللجان 6 فرديات بسبب التهجين ليتبقى 4 فرديات تكمل إجراءات فحص اللجان الطبية غدًا.