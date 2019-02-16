ميرتنز تفوز بلقب بطولة قطر المفتوحة للتنس

رويترز

قلبت البلجيكية إليسه ميرتنز تأخرها بمجموعة لتفوز على سيمونا هاليب المصنفة الأولى 3-6 و6-4 و6-3 وتحصد لقب بطولة قطر المفتوحة للتنس اليوم السبت.

وبعدما خسرت كل لاعبة إرسالها الأول في المباراة سيطرت هاليب بتحقيق 18 نقطة متتالية منذ التعادل 3-3 لتفوز بالمجموعة الأولى.

وكسرت هاليب المصنفة الثالثة عالميًا إرسال منافستها مبكرًا في المجموعة الثانية لكن ميرتنز ردت كسر الإرسال في الشوط التالي.

وحافظت ميرتنز غير المصنفة على هدوئها لتتجاوز فرصتين لكسر إرسالها في الشوط السابع ثم كسرت إرسال هاليب دون خسارة أي نقطة لتفوز بأول مجموعة في ست مباريات ضد منافستها الرومانية.

ومع تغير الزخم لصالحها كسرت ميرتنز إرسال منافستها مبكرًا في المجموعة الفاصلة ثم صمدت أمام انتفاضة متأخرة من هاليب لتحصد لقبها الخامس في بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات.

وحققت ميرتنز المصنفة 21 عالميًا ثلاثة انتصارات على إحدى المصنفات العشر الأوليات في العالم في الدوحة هذا الأسبوع إذ تفوقت على كيكي بيرتنز وأنجليك كيربر في دور الثمانية ثم قبل النهائي على الترتيب.

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