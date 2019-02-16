حقق فريق الأهلى فوزا ثمينا على الإنتاج الحربى بهدف مقابل للاشئ فى المباراة التى جرت بينهما باستاد بتروسبورت ضمن فاعليات الجولة الـ22 للدورى، وسط علامات استفهام كبيرة حول تسابق أغلب لاعبى الفريق على إهدار الفرص المتوالية طوال الـ90 دقيقة، وكان الممكن أن يخرج الفريق متعادلا حال إذ ما وفق العجلات الحربية فى تسجيل هدف مباغت.

أحرز هدف المباراة عمرو السولية فى الدقيقة 49 من عمر اللقاء ، ليرتفع رصيد المارد الاحمر إلى 42 نقطة من 19 مباراة فى المركز الثالث بجدول الدورى ، بينما تجمد رصيد الإنتاج الحربى عند 31 نقطة فى المركز الخامس بجدول الترتيب .

وقد ضمت تشكيلة الأهلى كل من :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول

خط الوسط : عمرو السولية – هشام محمد – ناصر ماهر – حسين الشحات – رمضان صبحي

خط الهجوم : جونيور أجايي.

وجاءت تشكيلة الإنتاج الحربى على النحو التالى :-

حراسة المرمى : عامر عامر

خط الدفاع : عبد الرحمن فاروق – وهاب أنان – محمود البدري – أحمد شديد قناوي.

خط الوسط : أحمد مجدي – محمود حمادة – محمود كابونجا – ديوارا

خط الهجوم : محمد مسعد – أحمد رؤوف.

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يفوز على الإنتاج بهدف السولية ويصل للنقطة 39 ويطارد الزمالك على القمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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