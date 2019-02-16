شكرا لقرائتكم أخبار محمد صلاح اليوم السبت 16 / 2 / 2019 24 هدفا يكشفون تحديات اللمسة الأخيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد النجم المصرى محمد صلاح مع فريقه ليفربول الانجليزى لمواجهة بايرن ميونخ الألماني فى المباراة التى ستجمعهما بدور الثمانية لبطولة أوروبا للأندية الأبطال والتى ستقام يوم الثلاثاء المقبل بقلعة الأنفيلد معقل الريدز.

وشهدت تدريبات ليفربول فى معسكره بمنتج ماربيلا الاسبانى، منافسة شرسة بين صلاح وزملائه بالفريق على تسديدة الركلات من خارج منطقة الجزاء حيث سدد صلاح فى البداية واستطاع بكل أريحية من خارج منطقة الجزاء، بينما تناوب اللاعبون على التسديد حيث سجل فى مرمى أليسون 24 هدفًا و 8 تمريرات.

كشف جنكيز أوندر جناح روما الإيطالي عن معاناته من الضغوط بعدما انضم لصفوف "الذئاب" قادماً من باشاك شهير التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادماً من باشاك شهير التركي لخلافة النجم المصري محمد صلاح الذي رحل في نفس التوقيت لصفوف ليفربول الإنجليزي.

وقال جنكيز أوندر فى تصريحات لموقع "جول" العالمي، "إنه أمر هام بالنسبة لي أن أكون خليفة محمد صلاح بعد المستوى الذي قدمه مع روما. الضغوطات كانت كبيرة ولكن لحسن حظي عندما بدأت في اللعب وتسجيل الأهداف شعرت بأنني جزء من هذا الفريق وانتهى كل هذا، زملائي كان لهم دورًا كبيرًا في ذلك".

وأضاف لاعب روما "شعرت بصعوبة في التأقلم مع بداية تواجدي هنا بسبب اللغة والمكان الجديد خصوصًا في الستة أشهر الأولى ولكن بمساعدة زملائي نجحت في تخطي ذلك. شعرت أنني جزء من هذا الفريق بحق".

تابع، "الموسم الأول كانت هناك بعض الصعوبات في البداية ثم نجحت في إظهار قدراتي للجميع، هذا الموسم عانيت من الإصابة منذ الشهر الماضي، هذا الأمر أحبطني قليلًا في البداية ولكنني أتمنى أن أعود لمساعدة الفريق قريبًا".