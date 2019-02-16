شكرا لقرائتكم فيديو.. السيتى يقسو على نيوبورت برباعية فى كأس الإتحاد الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزا مهما على حساب نظيره نيوبورت 4-1، خلال المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب الأخير، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.

أهداف نيوبورت ضد مان سيتي



تقدم ليروي ساني فى الدقيقة 51، وأضاف الشاب فيل فودين الثانى فى الدقيقة 75 من عمر المباراة، وقبل نهاية اللقاء سجل بادريج أموند هدف تقليص الفارق فى الدقيقة 88.

ثم عاد فيل فودين ليسجل الهدف الثانى له والثالث لفريقه فى الدقيقة 90، قبل أن ينهى رياض محرز أهداف اللقاء فى الوقت بدل الضائع.

وبهذه النتيجة يتأهل مانشستر سيتى إلى ربع نهائي بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي، منتظرا القرعة بعد اكتمال عقد المتأهلين.

وكان السيتي قد وصل إلى هذا الدور بعد تخطيه فريق بيرنلى فى الدور السابق بخماسية نظيفة، بينما تأهل نيوبورت على حساب فريق ميدلزبره.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي سوف يخوض مواجهة ذهاب ثمن نهائي دورى أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل، فى ضيافة فريق شالكة الألمانى.