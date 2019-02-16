شكرا لقرائتكم فيديو.. المريخ السودانى يفوز على المولودية بثلاثية ويتأهل لنصف نهائي البطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل فريق المريخ السودانى لنصف نهائي كأس زايد للاندية الأبطال، بعد الفوز الذى حققه على ضيفه فريق مولودية الجزائر بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت على ملعب "المريخ"، فى إياب ربع النهائي.

وكان الفريقين قد تعادلا سلبيا فى لقاء الذهاب الذى أقيم فى الجزائر الشهر الماضى.

سجل ثلاثية المريخ السودانى محمد الرشيد وثنائية لمحمد عبد الرحمن يوسف فى الدقائق 25، 32 و 68 من زمن المباراة.

ويعد الفريق السودانى ثانى المتأهلين إلى نصف النهائي لينضم إلى النجم الساحلى التونسي الذى تخطى فريق الرجاء المغربى.