رياضة | مانشستر سيتي يكتسح نيوبورت في كأس الاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يكتسح نيوبورت في كأس الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجح مانشستر سيتي، في تحقيق الفوز على نيوبورت كاونتي، بنتيجة 4-1، ضمن مباريات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.
أحرز أهداف مانشستر سيتي، ليروى ساني وفيل فودين (هدفين)، ورياض محرز، في الدقائق 51 و75 و90 و90+4، بينما جاء هدف نيوبورت في الدقيقة 88، عن طريق آموند.
بتلك النتيجة ينجح مانشستر سيتي في التأهل إلى ربع نهائي المسابقة ويودع نيو بورت البطولة.
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