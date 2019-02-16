رياضة | مانشستر سيتي يكتسح نيوبورت في كأس الاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يكتسح نيوبورت في كأس الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مانشستر سيتي، في تحقيق الفوز على نيوبورت كاونتي، بنتيجة 4-1، ضمن مباريات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

أحرز أهداف مانشستر سيتي، ليروى ساني وفيل فودين (هدفين)، ورياض محرز، في الدقائق 51 و75 و90 و90+4، بينما جاء هدف نيوبورت في الدقيقة 88، عن طريق آموند.

بتلك النتيجة ينجح مانشستر سيتي في التأهل إلى ربع نهائي المسابقة ويودع نيو بورت البطولة.