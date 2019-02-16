رياضة | عبد الحفيظ: حققنا فوزا مهما على الإنتاج.. وهناك وقفة بسبب الفرص الضائعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ: حققنا فوزا مهما على الإنتاج.. وهناك وقفة بسبب الفرص الضائعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على الإنتاج الحربي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال عبد الحفيظ عقب نهاية اللقاء :"حققنا فوزا مهما في توقيت مهم للغاية، وكان من الممكن أن نحقق فوزا بعدد وافر من الأهداف، رغم احترامي لفريق الإنتاج الحربي".

وأضاف "هناك مجموعة من الفرص خلقت بشكل منظم للغاية، والبعض الأخر لم يكن جيدا، وكان من الممكن أن نفوز بأهداف كثيرة لكن الأهم أننا حققنا الفوز".