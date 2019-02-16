رياضة | عبد الحفيظ: حققنا فوزا مهما على الإنتاج.. وهناك وقفة بسبب الفرص الضائعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ: حققنا فوزا مهما على الإنتاج.. وهناك وقفة بسبب الفرص الضائعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على الإنتاج الحربي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
وقال عبد الحفيظ عقب نهاية اللقاء :"حققنا فوزا مهما في توقيت مهم للغاية، وكان من الممكن أن نحقق فوزا بعدد وافر من الأهداف، رغم احترامي لفريق الإنتاج الحربي".
وأضاف "هناك مجموعة من الفرص خلقت بشكل منظم للغاية، والبعض الأخر لم يكن جيدا، وكان من الممكن أن نفوز بأهداف كثيرة لكن الأهم أننا حققنا الفوز".
وأشار " لا بد أن يكون هناك حديثا مع اللاعبين ولا مجال للتعادل مع أي فريق فإهدار فرص مثل ما شاهدنا من الممكن أن يكلف هدف في الوقت القاتل".
وأوضح "نقدر فريق الإنتاج الحربي، والذي يقدم مباريات مميزة هذا الموسم، ولكننا سيطرنا على المباراة منذ البداية".
وأضاف "قدمنا مباراة جيدة للغاية، ولو هناك تركيز وشراسة أكثر مما شاهدنا كنا سنحقق فوزا كبيرا".
وأردف "نخوض عدد مباريات كثيرة خلال وقت قصير ومن المهم أن نقوم بتجميع النقاط ونقوم بالضغط على المنافسين".
وأتم "الشناوي شعر بإجهاد في العضلة الضامة والمدرب فضل إراحته وغدا اللاعب سيخضع لفحص طبي لتحديد موقف من مباراة الداخلية المقبلة".
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