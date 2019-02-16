رياضة | أول قرار من لاسارتي بعد فوز الأهلي على الإنتاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول قرار من لاسارتي بعد فوز الأهلي على الإنتاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح لاعبيه راحة من التدريبات غدا الأحد. وفضل لاسارتي منح لاعبيه راحة من التدريبات عقب مواجهة الإنتاج الحربي، خوفا عليهم من الإجهاد في ظل خوض الفريق مجموعة كبيرة من المباريات في فترة زمنية قصيرة. وفاز الأهلي على الإنتاج الحربي مساء اليوم بهدف نظيف في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

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