رياضة | أحمد الشناوي: طرد لاعب الإنتاج أمام الأهلي قرار خاطئ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد الشناوي: طرد لاعب الإنتاج أمام الأهلي قرار خاطئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكد الشناوى أن محمود حمادة قام بنفس الفعل الذى قام به رمضان صبحى لاعب الأهلى ، لذا كان يتعين على الحكم محمد الحنفى انذار اللاعبين معا أو طردهما معا ، وليس طرد لاعب وانذار الآخر.
وكان الأهلي قد فاز على الإنتاج الحربي بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم بينهما ضمن منافسات الجولة الـ22 لبطولة الدوري المصري.
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