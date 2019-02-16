رياضة | علي ماهر يعلن قائمة إنبي لمباراة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علي ماهر يعلن قائمة إنبي لمباراة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق إنبي عن قائمته لمباراة الزمالك المقرر لها غدًا الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري. وضمت القائمة كل من :

حراسة المرمى: عمرو حسام ومحمود جاد. خط الدفاع: رامي صبرى وعمرو الحلوانى وإبراهيم يحيى وأحمد صابر وعلي فوزى. خط الوسط: محمود توبة وعبد الرحمن عامر ومحمود غالى وأحمد شكرى ومحمد بسيونى وأبوبكر ديارا وشيزا ولوكومبى. خط الهجوم: محمود قاعود وعمر بسام وياسو ويلفرد. ويدخل الزمالك مباراة إنبي غدًا بهدف واحد فقط وهو الفوز لتعويض النتائج السلبية في مشوار الكونفدرالية والبحث عن الفوز فقط وسط تفوق الأهلي وبيراميدز في المباريات الأخيرة والسباق بشكل كبير.

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