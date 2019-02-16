رياضة | بالأرقام .. ماذا قدم مارتن لاسارتي في 61 يومًا مع الأهلي؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام .. ماذا قدم مارتن لاسارتي في 61 يومًا مع الأهلي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الفريق الكروي بالنادي الأهلي انتصاراته المحلية تحت قيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، وذلك بعدما تغلب المارد الأحمر على نظيره الإنتاج الحربي بنتيجة 1-0 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الممتاز.

جاء هدف الأهلي الوحيد عبر اللاعب عمرو السولية، ليرتفع رصيد المارد الأحمر إلي 42 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز، خلف الزمالك المتصدر بـ48 نقطة، وبيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 45 نقطة.

تولى مارتن لاسارتي القيادة الفنية للأهلي في ديسمبر الماضي خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون، وقاد الفريق في 10 مباريات بمختلف البطولات حتي الآن، حقق الانتصار في 8 مباريات، وتعادل في مباراة وخسر مثلها، وسجل لاعبو الفريق تحت قيادته 18 هدفًا واستقبلت شباكه 4 أهداف.

قاد لاسارتي الأهلي في 6 مباريات بالدوري الممتاز حقق فيها الفوز جميعًا على أندية: سموحة – المقاصة – وادي دجلة – إنبي – حرس الحدود – الانتاج الحربي، بينما خاض 4 مباريات في بطولة دوري أبطال إفريقيا في مباراتين، وخسر مباراة أمام سيمبا، وتعادل في مباراة أمام شبيبة الساورة.

شارك 29 لاعبًا مع الأهلي بقيادة "مارتن لاسارتي" منذ توليه القيادة الفنية للفريق، ويعتبر التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق هو "هداف" الأهلي تحت قيادة المدرب الأورواجوياني وسجل 4 أهداف.

يذكر أن "لاسارتي" نجح في قيادة الأهلي لصدارة ترتيب مجموعته ببطولة دوري أبطال إفريقيا، كما يحتل الفريق المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز، وتنتظره مباراة هامة ضد بيراميدز في دور الـ16 بكأس مصر يوم 28 فبراير الجاري.