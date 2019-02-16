رياضة | موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق الأهلي نظيره الداخلية يوم 20 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2018-2019.

وستقام مباراة الأهلي ضد الداخلية في تمام الثامنة مساءًا يوم 20 فبراير الجاري، على استاد "السلام".

وكان الأهلي قد تغلب على نظيره الإنتاج الحربي بهدف دون رد سجله "عمرو السولية"، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري المصري الممتاز

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة، بينما يقبع فريق الداخلية في المركز الـ14 بجدول المسابقة برصيد 22 نقطة.

ويستعرض"الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز:

1- الزمالك 48 نقطة.

2- بيراميدز 45 نقطة

3- الأهلي 42 نقطة

4- مصر المقاصة 31 نقطة.

5- المقاولون العرب 31 نقطة

6- الإنتاج الحربي 31 نقطة.

7- المصري 29 نقطة.

8- الإسماعيلي 27 نقطة.

9- طلائع الجيش 25 نقطة

10- سموحة 25 نقطة

11- حرس الحدود 25 نقطة.

12- الاتحاد 24 نقطة

13- الجونة 23 نقطة

14- الداخلية 22 نقطة.

15- النجوم 21 نقطة.

16- إنبي 21 نقطة.

17- وادي دجلة 20 نقطة.

18- بتروجت 19 نقطة.