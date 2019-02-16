رياضة | الأهلي يهزم الإنتاج الحربي بهدف "السولية" ويواصل الضغط على ثنائي مقدمة الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يهزم الإنتاج الحربي بهدف "السولية" ويواصل الضغط على ثنائي مقدمة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الأهلي فوزه السادس على التوالي، بعدما تخطى عقبة الإنتاج الحربي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

بداية المباراة كانت قوية من جانب كلا الفريقين، وظهرت رغبة كل منهما في إحراز هدف مبكر، يفرض من خلاله السيطرة على مجريات اللقاء.

ومرر حسين الشحات كرة إلى ناصر ماهر، داخل منطقة جزاء الإنتاج الحربي لكن الأخير لم ينجح في التعامل معها في الدقيقة الثالثة، ليسدد بعدها رمضان صبحي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء خرجت بجوار القائم الأيسر لعامر عامر حارس أصحاب الأرض.

وشهدت الدقيقة 20 من عمر اللقاء، البطاقة الصفراء الأولى في المباراة، وكانت من نصيب الغاني وهاب أنان لاعب نادي وادي دجلة، بعد تدخل عنيف على ناصر ماهر لاعب وسط الأهلي، وأنقذ عامر عامر حارس الإنتاج تسديدة علي معلول القوية، من الركلة الحرة الثابتة.

وسيطر الأهلي على مجريات اللقاء لكن دون أي خطورة حقيقية تذكر على مرمى عامر عامر، في المقابل اعتمد الإنتاج الحربي على الهجمات المرتدة معتمدا على انطلاقات محمد مسعد.

وأشهر حكم المباراة محمد الحنفي البطاقة الصفراء الثانية في اللقاء في وجه محمد هاني لاعب الأهلي بعد اعتراضه بشكل غير لائق على الحكم، ثم يتلقى محمود كابونجا كارت أصفر أخر بعده مباشرة بعد تدخل قوي مع ناصر ماهر.

وفي الدقيقة 37 مرر رمضان صبحي الكرة على طبق من ذهب إلى حسين الشحات وضعته منفردا بعامر حارس الإنتاج، لكنه وضعها بغرابة خارج المرمى، مضيعا على الأهلي فرصة إحراز هدف محقق.

واضطر مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي لإجراء أول تغيير لفريقه في المباراة في الدقيقة 40 بإخراج المصاب أحمد مجدي والدفع بعبد الرحمن بودي.

وكاد محمد مسعد لاعب الإنتاج أن يُباغت الأهلي بهدف أول بعدما سدد كرة قوية في الدقيقة 42، لكنها مرت بقليل بجوار القائم الأيمن لشريف إكرامي حارس الأهلي.

ومرت الدقائق المتبقية من هذا الشوط لينتهي على واقع التعادل السلبي بدون أهداف.

ومع انطلاق صافرة الشوط الثاني ظهرت نية الأهلي الهجومية ومرر رمضان صبحي كرة إلى علي معلول ليلعبها عرضية لكن دفاع الإنتاج أبعدها خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 49 وصلت الكرة إلى عمرو السولية داخل منطقة الجزاء، بعد تدخل أحمد شديد قناوي بالخطأ ليضعها داخل شباك عامر عامر معلنا الهدف الأول للأهلي في المباراة.

بعد الهدف واصل لاعبو الأهلي السيطرة على مجريات المباراة ومرر رمضان صبحي كرة إلى المنطلق علي معلول لكن دفاع الإنتاج تدخل في الوقت المناسب قبل أن تصل الكرة إلى جونيور أجاي.

وفي الدقيقة 55 مرر ناصر ماهر الكرة إلى المنفرد جونيور أجاي لكن الأخير لم ينجح في السيطرة عليها ويسددها ضعيفة في يد عامر حارس الإنتاج، مهدرا على الفريق الأحمر فرصة إحراز الهدف الثاني.

وانطلق رمضان صبحي مرواغا دفاعات الإنتاج لتصل الكرة إلى حسين الشحات لكنه سدد الكرة بغرابة خارج مرمى عامر عامر، ثم مرر رمضان كرة بعدها مباشرة إلى محمد هاني ليمررها عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن عبد الرحمن فاروق أنقذ فريقه من استقبال الهدف الثاني، بعدما أبعد الكرة من أمام أقدام أجايي المتواجد أمام مرمى الإنتاج الحربي.

ومع حلول الدقيقة 60 قرر مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي إخراج حسين الشحات "الغير موفق" والدفع بالأنجولي جيرالدو دا كوستا بديلا له في محاولة من المدرب الأوروجوياني لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق الأحمر من الناحية اليمنى.

ومرر ناصر ماهر الكرة إلى عمرو السولية ليسدد كرة قوية من خارج منقطة الجزاء في الدقيقة 63 لكنها ذهبت بين أحضان حارس الإنتاج عامر عامر.

وهيأ عمرو السولية الكرة إلى جيرالدو لكن الأخير سددها سهلة في يد عامر عامر حارس الإنتاج، ليواصل الأهلي سيطرته واستحواذه على مجريات المباراة.

وفي الدقيقة 66 أشهر محمد الحنفي حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه محمود حمادة لاعب الإنتاج نتيجة ضربه لرمضان صبحي بدون كرة، ثم أشهر أيضا الكارت الأصفر في وجه رمضان لدخوله في احتكاك مع لاعب الإنتاج.

وأجرى مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي تغييره الثاني بإخراج أحمد رؤوف وأشرك غنام محمد بدلا منه عقب طرد محمود حمادة.

واستمرت سيطرة الأهلي على اللقاء وسدد ناصر ماهر كرة قوية تصدى لها عامر عامر، ثم انفرادا أخر من أجاي فضل التمرير إلى رمضان صبحي بدلا من وضع الكرة في الشباك، ليضيع على الأهلي فرصة إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 77، بعدما أبعدها وهاب أنان ببراعة.

وفي الدقيقة 79 مرر محمد هاني كرة عرضية من الناحية اليمنى على رأس أجاي ليضعها باتجاه مرمى الإنتاج لكن عامر عامر تصدى لكرته ببراعة ومنع شباكه من استقبال الهدف الثاني للأهلي.

وأجرى مختار مختار أخر تغييراته للإنتاج الحربي بإخراج محمد مسعد في الدقيقة 80 والدفع بعلاء سلامة بدلا منه، ليرد عليه لاسارتي بإشراك أحمد الشيخ بدلا من جونيور أجاي.

وتواصل مسلسل إهدار الفرص من جانب الأهلي بعدما سدد عمرو السولية كرة برأسه أعلى عارضة الإنتاج الحربي، لتمر الدقائق المتبقية من اللقاء دون أي جديد وينتهي بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد الإنتاج الحربي عند 31 نقطة احتل بهم المركز الخامس بفارق الأهداف عن المقاولون العرب صاحب المركز الرابع.