رياضة | الهلال السعودي يسقط الاتحاد السكندري بثلاثية ويضع قدما في نصف نهائي كأس زايد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال السعودي يسقط الاتحاد السكندري بثلاثية ويضع قدما في نصف نهائي كأس زايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وسجل أهداف الهلال في مباراة اليوم كلا من كارلوس إدورادو هدف والفرنسي جوميز هدفين.
وسيطر الفريق السعودي على مباراة اليوم وقدم مستوى مميز للغاية.
وبهذا الفوز وضع الفريق السعودي قدما في نصف نهائي بطولة كأس زايد للأندية.
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