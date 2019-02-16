كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. لاسارتي يعنف لاعبي الأهلي أمام الإنتاج لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عنف مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبيه خلال مبارته أمام الإنتاج الحربي. وقام لاسارتي بتعنيف لاعبيه بسبب إهدارهم للفرص أمام مرمى الإنتاج الحربي، وطالبهم بإحراز هدف ثاني لتأمين الفوز. ويتقدم الأهلي على الإنتاج الحربي حتى الآن بهدف نظيف في المباراة المقامة على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز. واعترض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي بقيادة مختار مختار على محمد الحنفي حكم مباراة العجلات الحربية أمام الأهلي. وجاء اعتراض الجهاز الفني بقيادة مختار مختار عقب قيام الحنفي بإشهار البطاقة الحمراء في وجه محمود حمادة لاعب الإنتاج بعد تدخله مع رمضان صبحي لاعب الأهلي.

كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | عاجل.. لاسارتي يعنف لاعبي الأهلي أمام الإنتاج لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.