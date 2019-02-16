رياضة | عاجل.. الأهلي يفتقد رمضان صبحي أمام الداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يفتقد رمضان صبحي أمام الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد غياب رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الداخلية، بالجولة الـ 23 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويأتي غياب رمضان بعدما تلقى البطاقة الصفراء، خلال مواجهة الإنتاج الحربي، والمقامة حاليًا، على ملعب بتروسبورت.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 48 نقطة

2- بيراميدز 45 نقطة

3- الأهلي 42 نقطة

4- المقاولون العرب 31 نقطة

5- الإنتاج الحربي 31 نقطة

6- مصر المقاصة 31 نقطة

7- المصري البورسعيدي 29 نقطة

8- طلائع الجيش 25 نقطة

9- حرس الحدود 25 نقطة

10- سموحة 25 نقطة

11- الإسماعيلي 24 نقطة

12- الاتحاد السكندري 24 نقطة

13- الجونة 23 نقطة

14- الداخلية 22 نقطة

15- إنبي 21 نقطة

16- النجوم 21 نقطة

17- وادي دجلة 20 نقطة

18- بتروجت 19 نقطة