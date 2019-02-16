كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يفتقد رمضان صبحي أمام الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تأكد غياب رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الداخلية، بالجولة الـ 23 من مسابقة الدوري الممتاز.
ويأتي غياب رمضان بعدما تلقى البطاقة الصفراء، خلال مواجهة الإنتاج الحربي، والمقامة حاليًا، على ملعب بتروسبورت.
جدول ترتيب الدوري المصري
1- الزمالك 48 نقطة
2- بيراميدز 45 نقطة
3- الأهلي 42 نقطة
4- المقاولون العرب 31 نقطة
5- الإنتاج الحربي 31 نقطة
6- مصر المقاصة 31 نقطة
7- المصري البورسعيدي 29 نقطة
8- طلائع الجيش 25 نقطة
9- حرس الحدود 25 نقطة
10- سموحة 25 نقطة
11- الإسماعيلي 24 نقطة
12- الاتحاد السكندري 24 نقطة
13- الجونة 23 نقطة
14- الداخلية 22 نقطة
15- إنبي 21 نقطة
16- النجوم 21 نقطة
17- وادي دجلة 20 نقطة
18- بتروجت 19 نقطة
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | عاجل.. الأهلي يفتقد رمضان صبحي أمام الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.