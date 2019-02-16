رياضة | دكرنس يتعادل أمام المقاولون العرب وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دكرنس يتعادل أمام المقاولون العرب وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل دكرنس وديا أمام المقاولون العرب سلبيا دون أهداف ضمن سلسلة ودياته استعدادا لدورة الترقى المؤهلة للقسم الثانى.

جدير بالذكر أن دكرنس سوف يختتم بعد ذلك معسكره الاستعدادى لدورة الترقى بعدما خاض ٤ وديات خسر فيها أمام وادى دجلة والسكة الحديد وتغلب على تليفونات بنى سويف و تعادل اخيرا أمام المقاولون العرب .

ويستعد دكرنس لخوض منافسات دورة الترقى للقسم الثانى ضمن المجموعة الثالثة والتى ضمت كلا من مياه البحيرة و بيلا و شبان بدواى و الحرية بمطروح والتى يتأهل من خلالها فريقين لدورى القسم الثانى الموسم المقبل .