كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإنتاج الحربي يعترض على حكم مباراة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي بقيادة مختار مختار على محمد الحنفي حكم مباراة العجلات الحربية أمام الأهلي. وجاء اعتراض الجهاز الفني بقيادة مختار مختار عقب قيام الحنفي بإشهار البطاقة الحمراء في وجه محمود حمادة لاعب الإنتاج بعد تدخله مع رمضان صبحي لاعب الأهلي. ويتقدم الأهلي على الإنتاج الحربي حتى الآن بهدف نظيف في المباراة المقامة على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | الإنتاج الحربي يعترض على حكم مباراة الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.