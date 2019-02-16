رياضة | جروس يعلن قائمة الزمالك لموقعة إنبي.. "زيزو" الأبرز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يعلن قائمة الزمالك لموقعة إنبي.. "زيزو" الأبرز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك قائمة الفريق التي تواجه انبي غدا في الجولة 22 للدوري الممتاز. وجاءت قائمة الزمالك كالتالي: حراسة المرمي: محمود جنش - عماد السيد. خط الدفاع: عبد الله جمعه - بهاء مجدي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - حمدي النقاز خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي -محمد حسن - محمود كهربا - يوسف اوباما - محمد ابراهيم - احمد مدبولي - ايمن حفني - احمد مصطفي زيزو. خط الهجوم: حميد احداد - عمر السعيد - خالد بو طيب.

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